محافظ كفر الشيخ يفض فرحا بمصيف بلطيم وإيقاف 5 رؤساء قرى عن العمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه فض فرحا كان مقاما بأحد المناطق بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم فور علمه، واتخاذ مكافحة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإجراء تحقيق حول الواقعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، كما قرر إيقاف 5 رؤساء وحدات قروية عن العمل وإجراء تحقيق معهم، لرصده عدد من المخالفات، مؤكداً أنه مستمر في حملاته وجولاته لضبط المخالفين.

وكان ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق المحال والمقاهى فى الموعد المحدد لإغلاقها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم التى تعمل دليفرى.

وشملت جولة المحافظ الليلية مدينة الحامول ومدينة بيلا، وعددا من قرى مركز بيلا، ومدينة كفر الشيخ.

وقرر المحافظ إيقاف رئيس الوحدة المحلية لقرية أبشان ورئيس قرية أبو بدوى، واستدعائهما غدًا للتحقيق بديوان عام المحافظة، لرصده عدد من المخالفات وعدم الانضباط لقرارات الحظر.

كما قرر المحافظ غلق 5 محال بالحامول، و4 محال ببيلا، و3 محال بمدينة كفر الشيخ ، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ، وغلق مطعم لعدم ارتداء العاملين به الكمامات والجونتيات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أنه لن يتهاون مع المخالفين من أصحاب المحال والمطاعم، وأنه يبدى تعجبه من المطاعم التى لايلتزم العاملين بها بالإجراءات الاحترازية، وهم أمناء على توصيل الطلبات للمنازل، فلابد أن يحافظ العمال على أنفسهم وعلى الآخرين، وأنه لن يتهاون مع المخالفين وغير الحريصين على صحة المواطنين.