محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر ومحطة مياه المنشأة الكبرى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية فى مستشفى كفر شكر المركزى، بعد إطلاق التيار الكهربائى بها يوم الأحد الماضى، لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مجلس ومدينة كفر شكر.

من جانبه، شدد المحافظ، على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى فى أقرب وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث جارى أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا، و14 سرير عناية مركزة.

كما تقفد المحافظ، قسم الآشعة الذي يوجد به جهاز الآشعة المقطعية وجهاز الآشعة السينية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

وفى هذا الإطار شدد المحافظ، على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

ثم توجه المحافظ، خلال جولته، لتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

تفقد محطة المياه المرشحة بكفر شكر



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى 2



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى



محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزى



محطة المياه الرشحة بكفر شكر