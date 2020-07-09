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مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسى بشأن دخول المساعدات لسوريا

الخميس، 09 يوليه 2020 12:45 ص
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسى بشأن دخول المساعدات لسوريا مجلس الأمن الدولى
كتب سمير حسنى

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رفض مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، مشروع قرار روسى بشأن دخول المساعدات لسوريا، جاء ذلك نقلا عن العربية. كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت حثت شركاءها في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على معارضة مسعى روسي لغلق منفذين حدوديين أمام المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين السوريين، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه "الخير في مواجهة الشر".

وصوتت روسيا والصين الثلاثاء لمنع المجلس المكون من 15 دولة من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة ستة أشهر.

وقالت كرافت:"هذا هو الخير في مواجهة الشر، هذا هو الحق في مواجهة الباطل، والخيار الصحيح هو التصويت ضد المقترح الروسي"، وأضافت "هذا هو الاختيار الصحيح للعمل بجد من أجل الإبقاء على المعبرين مفتوحين".

وتابعت قائلة "نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين"، وتقول كل من روسيا والصين إن المساعدات التي تمر من المعبرين لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا.

 


مجلس الامن

سوريا

روسيا

المساعدات الدولية الى سوريا

مجلس الأمن الدولى

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