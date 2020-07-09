اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 08:17 ص
كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سجلت كوريا الجنوبية 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بسبب انتشار الفيروس في العاصمة وضواحيهاوانخفض العدد بشكل طفيف مقارنة مع العدد المعلن في يوم الأربعاء(63 حالة)، لكن هناك احتمال زيادة العدد مرة أخرى بسبب انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الخميس أنه تم الإبلاغ عن 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,293 إصابة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا 60 حالة في هذا الشهر.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، كانت 28 حالة لانتقال العدوى محليا وجاءت الـ 22 حالة المتبقية من خارج البلاد.

ومن بين الـ 28 حالة لانتقال العدوى محليا، جاءت 15 حالة في كوانججو و7 حالات في العاصمة وضواحيها، منها 4 حالات في سيئول وحالة واحدة في إقليم كيونج كي وحالتان في إنتشون. وجاءت الـ 6 حالات المتبقية في دايجون.

وتراقب سلطات الحجر الصحي الوضع في كوانججو، فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

وفي كوانججو، تم الإبلاغ عن 15 حالة جديدة في يوم أمس الأربعاء بسبب العدوى الجماعية التي بدأت في شركة لبيع المنتجات من الباب للباب. وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة 111 حالة حتى الآن منذ يوم 27 يونيو.

ومن بين الـ 22 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ. وكانت الـ 17 حالة المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها 7 حالات في إقليم كيونج كي و4 حالات في سيئول وحالتان في إقليم كيونج سانج الجنوبي وحالة واحدة في كل من إنتشون وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليمي جولا الشمالي والجنوبي.

 

 

 


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فيروس كورونا

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