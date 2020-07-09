"كلنا مسئول" عمل بحرينى يوظف الدراما لخدمة التوعية من كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

«كلنا مسئول» مسلسل كوميدي بحريني، حقق انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسلط الضوء على بعض السلبيات الموجودة في المجتمع والتي لا تقدر الجهود المبذولة من الصفوف الأولى لمكافحة جائحة الكورونا فلا اهتمام ولا دعم لجهود الدولة لمكافحتها لهذا الوباء.

ونقل صحيفة الأيام البحرينية، عن مخرج العمل التوعوي حسن الإسكافي: تدور الأحداث الكوميدية حول ثلاث شخصيات التقوا عند أحد البنوك، فالأول شاب مستهتر ويرى بأن «كورونا» مجرد مؤامرة وغير ملتزم بتعليمات الجهات الصحية، والأخر رجل «وسواسي» لدرجة لا توصف وسلبي وخائف من أنه يصاب بالمرض مع أنه محتاط، والثالث تاجر جشع يريد الاستفادة من هذه الأزمة باحتكار «الكمامات» و«المعقمات» ويبيعها بأسعار خيالية على المواطنين.

وأضاف الإسكافي: مع مرور الوقت ينزعج منهم حارس أمن البنك، فيطلب من الشاب المستهتر عدم نشر استهتاره في المجتمع ويكف عن نشر الشائعات، وأنه لا بد أن يأخذ المعلومات من مصادر الدولة الرسمية.

العمل التوعوي حمل رسائل توعوية جميلة من خلال أحداث كوميدية قدمها كل من سامي رشدان وحسن محمد والبسام علي وجعفر الساري وإخراج حسن الاسكافي.