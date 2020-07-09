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علامات بتقولك عندك مشاكل فى القلب.. "لو ظهرت عليك لازم تروح للدكتور"

الخميس، 09 يوليه 2020 05:00 ص
علامات بتقولك عندك مشاكل فى القلب.. "لو ظهرت عليك لازم تروح للدكتور" القلب - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مشاكل القلب كثيرة ومتعددة، ولكن للأسف يجهل الكثيرون العلامات التى تظهر على المريض وتدل على إصابته بمشاكل القلب ، أي عرض يبدو أنه يسببه الإجهاد يمكن أن يكون مرتبطًا بالقلب. لا سيما في الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر الكامنة مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وأسلوب حياة غير مستقر والسمنة .

وحسب ما ذكره موقع health.harvard يقول الدكتور راندال زوسمان ، طبيب القلب بمستشفى ماساتشوستس العام المرتبط بجامعة هارفارد ، إن التاريخ العائلي لأمراض القلب ، والأعراض الأخرى إلى جانب ألم الصدر قد تكون مفتاحًا لمشكلة في القلب.

عندما يظهر أي من الأعراض التالية بدون سبب واضح ، انتبه وأبلغ طبيبك عنها.

1. التعب

يمكن أن يكون التعب بسبب العديد من الأمراض والأدوية،  لكن التعب المستمر والجديد يمكن أن يشير أحيانًا إلى فشل القلب (وهي الحالة التي يفشل فيها القلب في ضخ الدم جيدًا) أو مرض الشريان التاجي.

2. أوجاع أو آلام غير مفسرة

يؤدي انسداد إمداد الدم إلى عضلة القلب الذي يحدث بسبب مرض الشريان التاجي إلى ألم ووجع شديد فى انحاء مختلفة فى الجسم ، وفي بعض الأحيان يتم الشعور به في الكتفين أو الذراعين أو الظهر أو الفك أو البطن.

3: ضيق التنفس

لا تتسرع في افتراض أن ضيق النفس هو مجرد مسألة خارجة عن الشكل، قد يشير ضيق التنفس غير المبرر الذي يحدث مع كميات صغيرة من النشاط إلى مشاكل في القلب.

 

4:تورم القدمين أو الكاحلين

يمكن أن يكون تورم الساق أو الكاحل أو القدم ، وهو النوع الذي يترك مسافة بادئة إذا ضغطت بإصبعك عليه - علامة على فشل القلب، يمكن أن يكون سببها أيضًا أمراض الكلى أو فشل الكبد أو تناول الكثير من الطعام المالح أو عدم كفاءة تدفق الدم في ساقيك.

5. خفقان القلب

يعني مصطلح "الخفقان" نبضات القلب التي تبدو غير منتظمة أو سريعة، معظم الخفقان غير ضارة قد تكون ناجمة عن القلق أو تناول الكافيين أو الجفاف.

لكن في بعض الأحيان تشير الخفقان إلى وجود مشكلة في القلب، من المهم ملاحظة ما تشعر به خفقانك ، وكم مرة تحدث ، وماذا تفعل عندما تختبرها، على سبيل المثال ، إذا كنت تستريح - مثل مشاهدة التلفزيون - وبدأ قلبك ينبض فجأة بشكل غير منتظم أو سريع ، فيجب سؤال الطبيب.

 


القلب

مشاكل القلب

صحة القلب

اعراض مشاكل القلب

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