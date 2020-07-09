عائشة الأمريكية تقاضي "ستاربكس" بسبب كتابة "داعش" على مشروبها.. أعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

رفعت امرأة مسلمة قضية تمييز ضد ستاربكس بعد أن قالت إنها طلبت مشروبا وعندما استلمته كان مكتوبا عليه ISIS بالإنجليزية ومعناها داعش بدلا من اسمها في أحد الفروع في ولاية مينيسوتا.

تم تمثيل عائشة التي طلبت عدم الكشف هويتها كاملة في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR-MN) الذي وجه اتهام إلى إدارة مينيسوتا لحقوق الإنسان.

وقالت الشابة المسلمة المحجبة البالغة من العمر 19 عامًا لشبكة CNN إنها شعرت بالإهانة والغضب بعد رؤية "ISIS" الذي يرمز إلى تنظيم داعش الإرهابي المحظور لأنها كلمة تحطم السمعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت عائشة إن الحادث وقع في الأول من يوليو، وأضافت إنها كانت ترتدي قناع وجه بسبب الوباء وأكدت إنها كررت اسمها إلى الموظف أكثر من مرة للتوضيح، قائلة: "عندما طلبت اسمي كررته ببطء عدة مرات .. من المستحيل على الإطلاق أن تسمعها كداعش بالنظر إلى أن اسم عائشة ليس اسمًا معروف وقد كررته عدة مرات".

بعد أن طلبت التحدث إلى المسئول عن الموظفين أخبرت عائشة شبكة سي إن إن، بأنه لم يتم الاستماع لشكواها وتم إعطاؤها مشروبًا جديدًا وبطاقة هدايا ستاربكس بقيمة 25 دولارًا قبل أن يصحبها ضباط الأمن خارج المبنى، وأخبر المشرف عائشة أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان مع أسماء العملاء.

قالت عائشة إنها قدمت شكوى رسمية على الفور ولم تتلق ردا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم ستاربكس "لقد حققنا في الأمر ونعتقد أنه لم يكن عملا متعمدا ولكنه خطأ مؤسف كان يمكن تجنبه بتوضيح بسيط". "نحن نتخذ الإجراءات المناسبة مع الموظف لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى."

وقال جيلاني حسين المدير التنفيذي لـ CAIR-MN إن وصف شخص مسلم بأنه "داعش" هو أكثر العبارات التي تنم عن الخوف من الإسلام والعنصرية تجاه المسلمين.