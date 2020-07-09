صور.. فض فرح شعبى بالمنصورة وتحرير محضر للقائمين عليه

الدقهلية شريف الديب

تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب سعد بغدادى من فض فرح شعبى بمنطقة شارع الجلاء.

جاء ذلك فور ورود شكوى من وجود تجمع لإقامة فرح، وعلى الفور توجهت حملة برئاسة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى ، والفريق المعاون المشكل من أحمد نشأت مسئول الإشغالات بالفترة الليلية، ونادر محمد متابعة المحافظة.

وقد تمكنت الحملة من فض التجمع حفاظا على المواطنين ومنع انتشارفيروس الكورونا، وتم مصادرة المعدات وتحرير محضر للمخالفين.

وشدد رئيس حى غرب المنصورة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وأى مخالفة سيتم التصدى لها بمنتهى الحزم حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن مخالفة التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان تزيد من خطر انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن تجمعات الأفراح تعد مكانًا خصبًا لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد ،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.