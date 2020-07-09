اليوم السابع
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صناعة الدواجن: انخفاض سعر الكتكوت لـ4.20 جنيه سيخفض الأسعار للمستهلك بعد العيد

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
صناعة الدواجن: انخفاض سعر الكتكوت لـ4.20 جنيه سيخفض الأسعار للمستهلك بعد العيد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن انخفاض أسعار الكتاكيت فى السوق المحلى سيساهم بشكل كبير فى انخفاض اسعار الدواجن للمستهلك بشكل كبير، مشيرة إلى أن انعكاس هذا الانخفاض سيظهر فى السوق خلال شهر بحد أقصى.

 

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة انه بالتنسيق بين وزارة الزراعة والدكتور مصطفى الصياد نائب الوزير مع الشركات المنتجة الكتاكيت تم الاتفاق على خفض سعر الكتكوت ليتراوح بين 4.20-4.40 جنيها خلال والوقت الحالى بعد زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض فى الأسواق، مضيفا أن هذا الانخفاض سيكون له تأثير إيجابى على السعر المحلى للدواجن وان هذا الانعكاس سيظهر بعد نهاية عيد الأضحى.

 

وناشد فى تصريحات خاصة، المربين بضرورة الشراء فى الوقت الحالى الكميات المناسبة من الكتاكيت للاستفادة من السعر الحالى وذلك كى يتمكنوا من تعويض خسائرهم نتيجة الآثار السلبية لأزمة كورونا

 

وأكد أن صناعة الدواجن فى مصر تدخل مرحلة جديدة عقب الإعلان عن خلوها من فيروس انفلونزا الطيور وهو ما سيسمح لمصر بالتصوير للأسواق القريبة مثل دول الخليج وبعض الدول الأفريقية حيث أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة طيبة لدى الجميع هناك.

 

والجدير بالذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازى حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

 

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات "اليوم السابع "، أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى لمزارع الدواجن  بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة إلى اعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.


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