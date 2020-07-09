صحة المنوفية: 7 مرشحين جدد لمجلس الشيوخ ينهون الكشف الطبى

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن سير الأمور بشكل سهل ويسير للمتقدمين لإجراءات الكشف الطبى ضمن إجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية.

وأكد حفناوى أنه توجه اليوم 7 مرشحين جدد لإجراء الكشف الطبى والتحليل اللازمة لاستيفاء اوراق الترشح لمجلس الشيوخ، وذلك خلال اليوم الثانى لاستقبال المرشحين .

وأوضح حفناوى انه تم تجهيز ثلاثة أماكن بالمحافظة لاستقبال المرشحين لإجراء الكشف الطبى، مجهولين بغرفة للباطنة وأخرى للتحاليل الطبية .

وأضاف حفناوى أن المستشفيات التى من المقرر أن تستقبل المرشحين هى "مستشفى المركز الصحى بالباجور ومستشفى شبين الكوم التعليمى، بركة السبع المركزى . "

وأوضح الدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب العلاجى والمتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالمنوفية، انه وفقا لتعليمات الوزارة على المتقدمين للكشف الطبى إحضار "⁩ دوسيه ابيض ورقي، ⁩ صورة بطاقة رقم قومى سارية، عدد 6 صور شخصيه،⁩ فيزا لدفع الرسوم المقررة".

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على قيام ادارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على أن يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيداً عن اماكن العزل بالمستشفى .