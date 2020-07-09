جيبوتى تقرر فتح حدودها الجوية بدءا من 17 يوليو الجارى

وكالات

قررت حكومة جيبوتى إعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 17 يوليو الجارى بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر فرضته تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه إثر اجتماع لمجلس وزاري ترأسه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل الوضعية الصحية الراهنة التي توجد حاليًا تحت السيطرة.

وقال وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه إن الحكومة قررت في هذا الصدد تهيئة مركز لاستقبال الركاب داخل المطار قصد إجراء اختبارات كوفيد - 19.

وفي ذات السياق، جرى اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.