اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جيبوتى تقرر فتح حدودها الجوية بدءا من 17 يوليو الجارى

الخميس، 09 يوليه 2020 03:00 ص
جيبوتى تقرر فتح حدودها الجوية بدءا من 17 يوليو الجارى طيران - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت حكومة جيبوتى إعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 17 يوليو الجارى بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر فرضته تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).
ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه إثر اجتماع لمجلس وزاري ترأسه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل الوضعية الصحية الراهنة التي توجد حاليًا تحت السيطرة.
وقال وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه إن الحكومة قررت في هذا الصدد تهيئة مركز لاستقبال الركاب داخل المطار قصد إجراء اختبارات كوفيد - 19.
وفي ذات السياق، جرى اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.


جيبوتى

كورونا

إنهاء الإغلاق فى جيبوتى

قيود كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

15 قانونا وافق عليها مجلس النواب نهائيا خلال أسبوع.. اقرأ التفاصيل

15 قانونا وافق عليها مجلس النواب نهائيا خلال أسبوع.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة