اليوم السابع
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جونسون تجرى تجارب على لقاح كورونا الأسابيع المقبلة لطرح مليارات الجرعات2021

الخميس، 09 يوليه 2020 12:11 م
جونسون تجرى تجارب على لقاح كورونا الأسابيع المقبلة لطرح مليارات الجرعات2021 جونسون تجرى تجارب الاسابيع المقبلة على لقاح كورونا
كتبت أمل علام

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قال أليكس جورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية" جونسون آند جونسون"، إن شركته، تهدف إلى البدء في إجراء اختبار سريري للقاح فيروس كورونا COVID-19 في الأسابيع المقبلة، وإنتاج مليارات الجرعات في عام 2021، لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق أكثر من لقاح واحد لكبح الفيروس، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وقال جورسكي، إنه شيء جيد أن تجرِّب شركات أخرى طرقًا مختلفة للقاحات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن اللقاحات المختلفة قد تعمل بشكل أفضل في مجموعات مختلفة من الناس.

وأكد جورسكي أنه لا ينبغي لأي مننا أن يفكر في أن اللقاح الواحد لفيروس كورونا، هو الحل الوحيد الذي سيعيدنا إلى الوضع الطبيعي القديم، "أعتقد أنها ستأخذ لقاحات متعددة"،مشددا على أهمية تطوير الأدوية التي تعالج المرضى الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وقال، إنه حتى إذا تمت الموافقة على العديد من اللقاحات العام المقبل، فإن الصناعة ستظل بحاجة إلى تطوير أنظمة التوزيع، وتدريب العاملين الطبيين، والبحث عن مستويات جرعات مثالية لمرضى مختلفين، مضيفًا أن النطاق العالمي للوباء يطرح تحديات إضافية.

وأضاف جورسكي: "لم يحاول العالم أبدًا القيام بشيء بهذا الحجم المعقد، ولهذا السبب أعتقد أن اللقاح يعتبر عنصر حاسم للغاية لوضع حد لهذا الوباء.

وأوضح، يجري تطوير واختبار أكثر من 100 لقاح حول العالم، لوقف جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، الذي أصاب أكثر من 12 مليون شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من نصف مليون شخص.


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