ذا صن: مادة بنبات القنب يمكنها منع تلف الرئة الحاد والالتهاب فى مرضى كورونا

كتبت أمل علام

وجدت دراسة أن القنب "الحشيش"، يمكن أن يساعد في منع مشاكل الرئة القاتلة المرتبطة بفيروس كورونا التاجي، حيث تم العثور على أحد المكونات النشطة الرئيسية في الحشيش للحد من التهاب الرئتين الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، والتى يمكن أن تساعد المكونات النشطة في الحشيش في مكافحة فيروس كورونا Covid-19.

وأوضحت صحيفة" The Sun "البريطانية، أن مادة (THC)،و هو المؤثر النفساني الرئيسي في الحشيش، يعتبر العنصر الفعال في الحشيش والذى يؤثر على الناس بشكل كبير، وعادة ما يتم إزالتها من العديد من منتجات الكانابيديول (CBD) ، وهو أحد المواد الموجودة في مخدر الحشيش التى دخلت السوق في السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، ادعى الباحثون الآن أن هذا المكون يمكن أن يحمي الرئتين من العدوى، في مرضى فيروس كورونا، وهو مرض يهاجم الرئتين ويزيد من عدد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وقالت الصحيفة، توفي حتى الآن أكثر من 44 ألف شخص بسبب فيروس كورونا التاجي في المملكة المتحدة، ويمكن أن يضيف التطور الجديد علاجًا آخر إلى قائمة الأدوية التي تساعد أولئك الذين يعانون من أعراض شديدة، موضحة أن الباحثين اختبروا آثار القنب على الفئران.

نشر الباحثون، في علم الأدوية، إن مضاعفات الرئة يمكن أن تسبب عاصفة السيتوكين، التي شوهدت في العديد من مرضى فيروس كورونا Covid، عندما يتعرض الجسم للهجوم، يطلق جهاز المناعة السيتوكينات، ثم يتفاعل الجسم مع موقع الإصابة، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا" 19Covid"تسبب السيتوكينات الالتهاب ، ووجد الباحثون أن المادة الموجودة في الحشيش THCساعد في 100% من الحالات التي اختبروها، حيث استخدموا هذه المادة على الفئران، لمعرفة ما إذا كانت ستوقف التهاب الرئتين.

وأكدت الصحيفة، أن الدواء ساعد فى منع تلف الرئة الحاد، ومنع الانسداد الناجم عن عواصف السيتوكين، ومع ذلك ، اعترف الباحثون بالحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام مادة" THC" كعلاج فعال للأشخاص المصابين بفيروس كورونا Covid-19 أم لا.