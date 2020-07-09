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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 08:37 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة.. صور تضبط محاولة تهريب بندقية
كتبت - رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة مع راكب أمريكي من أصل مصري قادم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ألمانيا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل الجنسية الأمريكية من أصل مصري قادم من نيويورك عبر فرانكفورت، حيث لاحظ ارتباكه الشديد، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الفحص الذى أفاد بوجود آداة تشبه الأسلحة .

وبالعرض علي مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش، ومحمد قنديل تحت إشراف تامر رمزي، فتبين وجود بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة خاص بالبندقية وحقيبة خاصة بالسلاح، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، وتسليم الراكب لأمن ميناء القاهرة الجوى، وذلك بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تضبط محاولة تهريب بندقية (1)
 
تضبط محاولة تهريب بندقية (2)
 
تضبط محاولة تهريب بندقية (3)
 
تضبط محاولة تهريب بندقية (4)

جمارك

أخبار المطار

تهريب

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