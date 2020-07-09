اليوم السابع
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تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.38% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 09 يوليه 2020 01:30 م
تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.38% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسراً 16.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4295.483 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 593.649 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 48.2 مليون سهم، بقيمة 125.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1950 صفقة.
 
وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.66%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%.
 
وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 4.32%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.6%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.56%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.46%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 25.3 مليون درهم.
 
فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3494.010 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 678 ألف ريال عبر تنفيذ 297 صفقة لعدد 38 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.39%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.92%، ثم سهم "اومنفيست" بنسبة 1.80%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 20" بنسبة 17.14%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 7.41%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 7.14%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الدقم للحوض البحري، عن موافقة سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدارج أسهم الشركة في السوق الثالثة برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني.
 

بورصة ابوظبى

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