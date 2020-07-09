اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انتقد الكمامة وسخر من كورونا.. رويترز ترصد أسباب إصابة رئيس البرازيل بالفيروس

الخميس، 09 يوليه 2020 12:29 م
انتقد الكمامة وسخر من كورونا.. رويترز ترصد أسباب إصابة رئيس البرازيل بالفيروس الرئيس البرازيلى يصاب بفيروس كورونا بعد ان انتقد الاقنعة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة رويترز، إن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اعتمد على عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لمساعدة بلاده التي دمرها فيروس كورونا  في التغلب على الفيروس "كوفيد 19"، وقد دفع حكومته إلى إتاحة عقار الملاريا على نطاق واسع وشجع البرازيليين على تناوله، لمنع المرض ومعالجته، وقد أعلن بولسونارو يوم الثلاثاء، أن الاختبارات أثبتت أنه إيجابي للمرض، وكان يتناول هيدروكسي كلوروكوين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

أكد، بولسونارو في مقابلة تلفزيونية، إنه أخذ جرعتين أوليين، بالتزامن مع المضاد الحيوي أزيثروميسين، وشعر بتحسن على الفور تقريبًا، مضيفا أنه لم يكن يستخدمه في وقت أقرب، "إذا كنت قد تناولت هيدروكسي كلوروكوين بشكل وقائي، فسأظل أعمل" بدلاً من التوجه إلى الحجر الصحي.قال: "أنا أثق في هيدروكسي كلوروكين"، "وأنت أيضا؟، حيث مرض بولسونارو، وهو رمز كبير لاستجابة حكومته الفاشلة للتصدى للفاشية، أكثر من 1.7 مليون شخص في البرازيل ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، وتوفي ما يقرب من 68 ألف شخص، والولايات المتحدة كان أداؤها أسوأ.

انتقد" بولسونارو"، البالغ من العمر 65 عامًا الأقنعة بشكل كبير، وسخر من فيروس كورونا التاجي باعتباره "إنفلونزا صغيرة"، وبدلاً من ذلك، وضع ثقته في هيدروكسي كلوروكوين.

وقالت الوكالة، غالبًا ما يستخدم الدواء ضد الملاريا، بينما يستخدم هيدروكسي كلوروكين أيضًا لعلاج بعض أمراض المناعة الذاتية، وقد سمحت بعض البلدان بتجربة الدواء على مرضى فيروس كورونا COVID-19 ، وأبلغ بعض الأطباء عن نتائج مشجعة.

ومع ذلك، تتزايد الدلائل على أن هذه الأدوية لا تفيد المرضى في المستشفيات على سبيل المثال، ألغت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيةFDA، في يونيو، على سبيل المثال، ترخيص استخدام الطوارئ لهيدروكسي كلوروكوين، قائلة إنه لم يكن فعالا لعلاج مرضى فيروس كورونا   COVID-19

وأضاف الوكالة، لم تردع التصريحات "بولسونارو"،  وقد دفع وزارة الصحة، إلى توسيع نطاق الحصول على الأدوية، واستغنى عن وزيري الصحة، لويز هنريك مانديتا ونيلسون تيش، الذين حثوا على اتباع نهج أكثر حذراً.

لقد أثبت إدواردو بازويلو وهو جنرال بالجيش، تولى مهامه بشكل مؤقت في 15 مايو، ولا يزال في العمل حتى يومنا هذا، أنه أكثر طاعة، تحت إشرافه، وسعت الوزارة للوصول إلى الأدوية، ويسمح الآن لأطباء القطاع العام بوصفها لأي شخص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا التاجي تقريبًا، وليس فقط المرضى أصحاب المضاعفات، يمكن استخدامها من قبل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا يصيب رئيس البرازيل

الرئيس البرازيلى ينتقد الاقنعة

كلوروكوين

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة