شركة روسية تحصل على الموافقة على دواء "كورونافير" لعلاج فيروس كورونا

كتبت أمل علام

قالت شركة "R-Pharm" الروسية لإنتاج الأدوية يوم الأربعاء إن روسيا وافقت على دواء جديد مضاد للفيروسات وهو "كورونافير" هو Coronavir لعلاج فيروس كورونا COVID-19، حيث بلغ عدد الإصابات فى روسيا 700 ألف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت إن تجربة سريرية شملت حالات خفيفة، أو متوسطة المستوى، أظهرت أن الدواء فعال للغاية فى منع تكرار فيروس كورونا التاجى.

وجاء، فى بيان الشركة، إن عقار "كورونافير" أحد الأدوية الأولى فى روسيا والعالم، الذى لا يعالج المضاعفات التى يسببها فيروس كورونا، لكنه يحارب الفيروس نفسه.

وقالت الشركة المنتجة للعقار إن دراسة سريرية أظهرت تحسنًا في 55% من حالات العيادات الخارجية في اليوم السابع من العلاج مع كورونافير، مقابل 20% من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا قياسيًا آخر، مما يعني علاج السبب بدلاً من الأعراض، موضحة أنه كان هناك أيضًا فرقا كبيرا في 14 يومًا، مضيفة أنه فى اليوم الخامس من العلاج، تم القضاء على فيروس كورونا الجديد فى 77.5% من المرضى الذين تناولوا الدواء.

وقال ميخائيل سامسونوف، المدير الطبى لشركة "ار فارم"R-Pharm ، "أكدت الممارسة السريرية العالمية والدراسة السريرية التي أجريناها أن "كورونافير"، يضع حدًا أسرع للإصابة بالعدوى نتيجة لإعاقته الفعالة لتكاثر الفيروس.

وأضافت تاتيانا ريجنتسوفا، رئيسة قسم الأبحاث السريرية فى معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة فى روسيا، إن الاختبارات بدأت فى أواخر مايو، وتلقى أكثر من 110 مرضى خارج المستشفى العلاج الآن، موضحة أن الدواء هو الثالث المسجل فى روسيا لعلاج الفيروس كورونا التاجى الجديد، تم إعطاء الأول، أفيفافير، للمرضى منذ 11 يونيو.

منحت وزارة الصحة الروسية، موافقتها على استخدام "أفيفافير" فى إطار عملية سريعة، بينما كانت التجارب السريرية، التى تجرى على مدى فترة أقصر، وبأقل من الناس مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، لا تزال جارية.

وقال، صندوق الاستثمار المباشر الروسى، الذى قدم دعما ماليا لعقار "أفيفافير"، فى بيان يوم الأربعاء، إنه طلب من الوزارة الموافقة على الدواء لاستخدامه من المرضى الذين يعالجون فى المنزل من فيروس كورونا COVID-19.

وأضاف أن التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة ، وكذلك البيانات من الشهر الأول من استخدامه فى المستشفى، أظهرت نتائج إيجابية عندما تم استخدام أفيفافير في المراحل المبكرة والمتوسطة من المرض.

يذكر أن عدد الإصابات التى تم تسجليها في روسيا على مستوى البلاد بلغ 700.792 حتى يوم الأربعاء مع 10.667 حالة وفاة.