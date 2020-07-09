اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

شركة روسية تحصل على الموافقة على دواء "كورونافير" لعلاج فيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 10:36 ص
شركة روسية تحصل على الموافقة على دواء "كورونافير" لعلاج فيروس كورونا شركة روسية تحصل على الموافقة على ادوية لفيروس كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة "R-Pharm" الروسية لإنتاج الأدوية يوم الأربعاء إن روسيا وافقت على دواء جديد مضاد للفيروسات وهو "كورونافير" هو Coronavir لعلاج فيروس كورونا COVID-19، حيث بلغ عدد الإصابات فى روسيا 700 ألف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت إن تجربة سريرية شملت حالات خفيفة، أو متوسطة المستوى، أظهرت أن الدواء فعال للغاية فى منع تكرار فيروس كورونا التاجى.

وجاء، فى بيان الشركة، إن عقار "كورونافير" أحد الأدوية الأولى فى روسيا والعالم، الذى لا يعالج المضاعفات التى يسببها فيروس كورونا، لكنه يحارب الفيروس نفسه.

وقالت الشركة المنتجة للعقار إن دراسة سريرية أظهرت تحسنًا في 55% من حالات العيادات الخارجية في اليوم السابع من العلاج مع كورونافير، مقابل 20% من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا قياسيًا آخر، مما يعني علاج السبب بدلاً من الأعراض، موضحة أنه كان هناك أيضًا فرقا كبيرا في 14 يومًا، مضيفة أنه فى اليوم الخامس من العلاج، تم القضاء على فيروس كورونا الجديد فى 77.5% من المرضى الذين تناولوا الدواء.

وقال ميخائيل سامسونوف، المدير الطبى لشركة "ار فارم"R-Pharm ، "أكدت الممارسة السريرية العالمية والدراسة السريرية التي أجريناها أن "كورونافير"، يضع حدًا أسرع للإصابة بالعدوى نتيجة لإعاقته الفعالة لتكاثر الفيروس.

وأضافت تاتيانا ريجنتسوفا، رئيسة قسم الأبحاث السريرية فى معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة فى روسيا، إن الاختبارات بدأت فى أواخر مايو، وتلقى أكثر من 110 مرضى خارج المستشفى العلاج الآن، موضحة أن الدواء هو الثالث المسجل فى روسيا لعلاج الفيروس كورونا التاجى الجديد، تم إعطاء الأول، أفيفافير، للمرضى منذ 11 يونيو.

منحت وزارة الصحة الروسية، موافقتها على استخدام "أفيفافير" فى إطار عملية سريعة، بينما كانت التجارب السريرية، التى تجرى على مدى فترة أقصر، وبأقل من الناس مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، لا تزال جارية.

وقال، صندوق الاستثمار المباشر الروسى، الذى قدم دعما ماليا لعقار "أفيفافير"، فى بيان يوم الأربعاء، إنه طلب من الوزارة الموافقة على الدواء لاستخدامه من المرضى الذين يعالجون فى المنزل من فيروس كورونا COVID-19.

وأضاف أن التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة ، وكذلك البيانات من الشهر الأول من استخدامه فى المستشفى، أظهرت نتائج إيجابية عندما تم استخدام أفيفافير في المراحل المبكرة والمتوسطة من المرض.

يذكر أن عدد الإصابات التى تم تسجليها في روسيا على مستوى البلاد بلغ 700.792 حتى يوم الأربعاء مع 10.667 حالة وفاة.


دواء لفيروس كورونا

كورونا

الموافقة على دواء لفيروس كورونا

دواء روسى لفيروس كورونا

عقار كورونا

كورونافير

دواء جديد يقضى على كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة