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الوطنية للانتخابات تشكل لجان الفصل فى صفات المرشحين وتحدد مهامها

الخميس، 09 يوليه 2020 08:27 م
الوطنية للانتخابات تشكل لجان الفصل فى صفات المرشحين وتحدد مهامها المستشار لاشين ابراهيم رئيس الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 38 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين بنظامي الفردي والقوائم.

ونص القرار على أن تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف التي أقرتها الهيئة.

وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولية.

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لجان فحص طلبات الترشح

مجلس الشيوخ

انتخابات

عضوية مجلس الشيوخ

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