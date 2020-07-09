اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النفط يهبط دولارا للبرميل وسط قلق حيال الطلب الأمريكى مع تزايد إصابات كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 09:42 م
النفط يهبط دولارا للبرميل وسط قلق حيال الطلب الأمريكى مع تزايد إصابات كورونا منشأت نفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، اليوم، الخميس، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة أمس الأربعاء. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1 بالمئة لتغلق على 39.62 دولار للبرميل.
 
وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك".
 
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة لأي بلد في يوم واحد. والإصابات بالفيروس في تزايد باثنتين وأربعين من الولايات الخمسين على مدى الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتحليل أجرته رويترز.
 
حدت الزيادة الجديدة بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس لإعادة فرض بعض القيود.

اقتصاد

نفط

أسواق

تسوية

اوبك

النفط الامريكى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة