النفط يهبط دولارا للبرميل وسط قلق حيال الطلب الأمريكى مع تزايد إصابات كورونا

رويترز

تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، اليوم، الخميس، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة أمس الأربعاء. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1 بالمئة لتغلق على 39.62 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك".

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة لأي بلد في يوم واحد. والإصابات بالفيروس في تزايد باثنتين وأربعين من الولايات الخمسين على مدى الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتحليل أجرته رويترز.

حدت الزيادة الجديدة بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس لإعادة فرض بعض القيود.