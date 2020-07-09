اليوم السابع
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العدل: التشغيل التجريبى للتقاضي الإلكترونى في الدعاوى المدنية والشهر العقاري يوليو الجاري

الخميس، 09 يوليه 2020 02:29 م
العدل: التشغيل التجريبى للتقاضي الإلكترونى في الدعاوى المدنية والشهر العقاري يوليو الجاري المستشار عمر مروان وزير العدل- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها ، واتساقاً مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة  للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فقد تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد ؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم , وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
 
 
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فقد تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .
 
وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجارى ، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً .    
 
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كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية ، يتم التشغيل التجريبي لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو بنطاق مكتب شمال القاهرة ، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور :-
 
- المحور الأول 
يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها ، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
 
وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيما يلي :-
1-توكيل رسمي عام قضايا
2-توكيل رسمي عام بنوك
3-توكيل في الأمور الزوجية
4-توكيل عام مخصص
5-توكيل إدارة سيارة
6-توكيل بيع سيارة
7-عقد بيع سيارة
8-إقرار بشطب دعوى
9-إقرار تصحيح محرر موثق
10-إقرار بقبول بيانات مساحية
11-إقرار رسمي
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- المحور الثاني 
يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد ، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً ، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.  
 
- المحور الثالث 
الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه .
يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها ، تمشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة
 
 
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