وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن تعيين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة جاء بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وشغل اللواء عمر تلمساني منصل رئيس أركان القوات البرية، قبل أن يتولى الناحية العسكرية الرابعة التي يوجد مقر قيادتها ولاية ورقلة (شرق) وتضم قطاعات ولايات ورقلة وبسكرة والأغواط والوادي وغرداية وإليزي.



ويعد هذا هو ثامن تغيير يجريه الرئيس الجزائري في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، فمنذ توليه منصبه في 19 ديسمبر الماضي، بدأ التغييرات بتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا للأركان بالنيابة خلفا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي توفي يوم 26 ديسمبر الماضي.

وتوالت التغييرات في قادة الجيش والمخابرات الجزائرية (تابعة لوزارة الدفاع)، حيث شملت تعيين اللواء محمد قايدي مديرا لدائرة التحضير والعمليات (هيئة العمليات) خلفا للواء محمد بشار، واللواء محمد عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا جديدا للقوات البرية، خلفا للواء شنقريحة الذي تولى قيادة الأركان.

وتبع ذلك إقالة الجنرال واسيني بوعزة من إدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، وتعيين اللواء عبد الغني راشدي خلفا له، كما عين تبون اللواء محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي بالمخابرات، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.



واستكمل الرئيس الجزائري التغييرات بإقالة مدير القضاء العسكري اللواء عمار بوسيس، وتعيين العقيد عاشور بوقرة مكانه، ثم إقالة اللواء حميد بومعيزة قائد القوات الجوية، دون الإعلان عن تعيين بديل له.



