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التنمية المحلية: التعديات على الأراضى الزراعية أكثر من مليون متر وتم إزالتها

الخميس، 09 يوليه 2020 10:43 م
التنمية المحلية: التعديات على الأراضى الزراعية أكثر من مليون متر وتم إزالتها خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة أكثر من 8 آلاف حالة بناء مخالف على أكثر من مليون متر مربع، وكذلك تم إزالة 621 حالة مبانى مخالفة بمساحة 138 ألف متر مربع فى معظم المحافظات، مؤكدا ان التعديات على الأراضي الزراعية وصلت لأكثر من مليون متر مربع وتم إزالتها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة  dmc، أن هناك تنسيق مع كافة الجهات لمواجهة التعديات التى تتم باستغلال أزمة وباء فيروس كورونا، وحذرت الوزارة أكثر من مرة من مخالفات البناء والإزالة فورية لأى مخالفة، لافتا إلى توجيه المبالغ الخاصة بجدية التصالح للتنمية في المحافظات والإسكان الإجتماعي.  

 

وتابع أن هناك زيادات فى عدد المقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، ونتلقي تساؤلات  كثيرة حول كيفية  التصالح في مخالفات البناء و سيتم قبول المبالغ الخاصة بجدية التصالح إعتبارا من 15 يوليو، لافتا إلى أن كل أراضى الدولة التى يتم استردادها يتم الحفاظ عليها منعا للتعدي عليها مرة ثانية، مؤكدا أن من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء سوف تسقط عنهم أى عقوبات.

 

وكان الدكتور خالد قاسم، قال إن مصر من البلاد التي بها مخالفات للبناء وتعديات على أراضى الدولة، وهو تعدى بعض المواطنين على حق الشعب كله، سواء بالبناء أو الزراعة.

 

وأضاف قاسم، أنه صدرت آخر إحصائية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث مخالفات البناء على أملاك الدولة تم إزالة 7859 حالة، وتم استرداد 6 ملايين و414 ألفا و795 مترا مربعا.

 

وأوضح أنه تم إزالة 2192 مخالفات زراعية، وتم استرداد 17492 فدانا، مردفاً: "فيما يتعلق بمخالفات البناء على أراضى زراعية في أملاك خاصة، تم إزالة 19656 حالة بما يعادل 4500 فدان".


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