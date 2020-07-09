الاتحاد الأوروبى منتقدا التدخلات التركية: مصممون على حماية المبادئ والقيم

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية، إن الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتطلب المشاركة الجماعية، وقد أثرت سنوات من النزاعات في ليبيا وسوريا على هذه المنطقة، مما أثر بشكل مباشر على مصالحنا وأمننا من حيث الهجرة غير المنضبط أو الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي من منطقة الساحل إلى الشرق الأوسط الأوسع.

وأضاف بوريل إلى أن تركيا تنشط في النزاعات في كل من سوريا وليبيا، وهي في الواقع واحدة من أهم الجهات الفاعلة في كلا النزاعين، موضحًا إدانة المجلس بشدة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، قال بوريل إن تركيا أظهرت تأكيدًا مقلقًا - مع زيادة عدد الرحلات الجوية فوق الجزر اليونانية في بحر إيجة، وعمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية وتوقيع مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا، والتي لا نعترف بها هنا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا بشكل أفضل لبدء عملية سياسية حقيقية، والتشديد على أهمية عملية برلين والتزامنا بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بوسائلنا التي لدينا، مؤكدًا أنه مع عملية Irini، سنستمر في مراقبة الاتجار المشتبه فيه عن كثب، بغض النظر عن المصدر أو الوجهة.

ووجه بوريل رسائل الاتحاد الأوروبى إلى تركيا قائلًا: نحن مصممون على حماية المبادئ والقيم والحدود والحقوق السيادية للدول الأعضاء. كما سنواصل العمل من أجل حل سياسي في سوريا وليبيا.

ورحب بوريل، بقرار دولة تشاد بإلغاء عقوبة الإعدام، وقرار سيراليون إلغاء الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس ، كما خفضت سريلانكا عمالة الأطفال إلى 1%.

وأضاف بوريل: ببطء ولكن بحزم، نحن نتقدم في هذا المجال. أدخلت بعض المجتمعات في تونس وسريلانكا وجامبيا تحسينات ديمقراطية. وتوسع الاستبداد المؤسف في عام 2019 ، لكن المقاومة ضد الدكتاتوريين تزايدت أيضًا.