الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لمديريتى القاهرة والإسكندرية لجهودهما فى صكوك الأضاحى

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف القاهرة من تحقيق الـ 500 صك الثالثة من صكوك الأضاحى ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1511 صكًّا بنهاية اليوم الخميس، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الـ 500 صك الثانية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1008 صكوك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.