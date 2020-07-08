3 فيديوهات ترصد فيضانات عارمة ضربت الصين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد شدة الفيضانات التى تتعرض لها بعض مناطق بالصين، وانهار جسر يرجع تاريخه إلى أكثر من 480 سنة من أسرة مينج الامبراطورية (1368-1644) في مياه الفيضانات أمس في مقاطعة آنهوى بشرقى الصين.
— China Daily (@ChinaDaily) July 8, 2020
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، دمرت مياه الفيضان في نهر شيننان الصاخب جسر تشنهاي، وهو موقع للآثار الثقافية تحت الحماية على مستوى الدولة، في حي تونشي في مدينة هوانجشان، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث تم إجلاء السكان المحليين وحظر حركة المرور على الجسر، وتم بناء الجسر، الذي يبلغ طوله 133 مترًا وعرضه 15 مترًا، في بداية عام 1536 وأعيد بناؤه عدة مرات في عهد أسرة تشينج الامبراطورية (1644-1911).
#ChinaStory How touching! A fireman in Wuhu, Anhui province found a doggie trapped and surrounded by flood water. He immediately held the doggie in his arms and waded it to safety. pic.twitter.com/KKPfzhndDa— China Daily (@ChinaDaily) July 8, 2020
Xiaolangdi also started flooding!— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) July 8, 2020
Sudden flood discharge will inevitably lead to the risk of dam breaks in the dry and cracked river bed downstream! Downstream people are at increased risk of disasters!#China #Weather pic.twitter.com/ifIuHkJveT
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة