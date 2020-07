3 فيديوهات ترصد فيضانات عارمة ضربت الصين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد شدة الفيضانات التى تتعرض لها بعض مناطق بالصين، وانهار جسر يرجع تاريخه إلى أكثر من 480 سنة من أسرة مينج الامبراطورية (1368-1644) في مياه الفيضانات أمس في مقاطعة آنهوى بشرقى الصين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، دمرت مياه الفيضان في نهر شيننان الصاخب جسر تشنهاي، وهو موقع للآثار الثقافية تحت الحماية على مستوى الدولة، في حي تونشي في مدينة هوانجشان، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث تم إجلاء السكان المحليين وحظر حركة المرور على الجسر، وتم بناء الجسر، الذي يبلغ طوله 133 مترًا وعرضه 15 مترًا، في بداية عام 1536 وأعيد بناؤه عدة مرات في عهد أسرة تشينج الامبراطورية (1644-1911).

