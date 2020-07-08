نيكى ينخفض 0.59% فى بداية التعامل بطوكيو

رويترز

انخفض مؤشر نيكي القياسى، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.59 % إلى 22481.61 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 % إلى 1565.26 نقطة.

يأتى هذا فيما أعلنت مصادر حكومية فى اليابان، أن طوكيو تخطط للتخلص تدريجيا من 100 من مولدات الطاقة التى تعمل بالفحم خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار مساعيها نحو خفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن هذه المصادر، قولها: إنه من المتوقع أن يعلن وزير الصناعة هيروشي كاجياما عن هذه الخطوة قريبًا، على أن يتم تشكيل لجنة حكومية للتوصل إلى سبل لدفع مرافق الكهرباء للحصول على مصدر طاقة غير الفحم.