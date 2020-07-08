نقيب الصحفيين الأتراك فاضحا أردوغان: استقلالية الأعلى للإذاعة والتلفزيون بأنقرة شكلية

كتب أحمد عرفة

هاجم فاروق اران، نقيب الصحفيين في تركيا، حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على خلفية الضغوط التي تفرضها بشكل متواصل على مختلف وسائل الإعلام المعارضة في تركيا.

ووفقا لموقع العربية، أوضح نقيب الصحفيين في تركيا، أن استقلالية المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون شكلية، باعتبار أن غالبية أعضائه ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يقوده أردوغان.

وأوضح فاروق اران أن المجلس الأعلى رسمياً هو كيان مستقل يضم أعضاء من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، لكنه يستند على أغلبية الأصوات في صنع القرار، وبما أن أغلب أعضائه ينتمون للحزب الحاكم وحزب حليفه في الحركة القومية، فلا يمكن أن تكون قرارات المجلس مستقلة عن أردوغان ولهذا السبب، علينا أن نقبل في النهاية سيطرة أردوغان بشكلٍ مباشر على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون".

ولفت نقيب الصحفيين في تركيا إلى أن قرار المجلس الأعلى الأخير والذي قضى بإغلاق بث فضائيتين معارضتين لمدّة 5 أيام نهاية الأسبوع الماضي هو دليل على فعاليتهما، مشيرا إلى أن تهديد المجلس الأعلى بإغلاقهما نهائياً ليست مزحة، فقد أُغلقت وسائل إعلامية بالفعل بين عامي 2015 و2016 ، وهذا الأمر يستمر منذ ذلك الحين إلى الآن.