اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تطلب 5 آلاف جرعة من ريمديسفير خوفا من موجة ثانية لكورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:46 م
كوريا الجنوبية تطلب 5 آلاف جرعة من ريمديسفير خوفا من موجة ثانية لكورونا ريمديسفير
كتبت هند عادل

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 طلبت كوريا الجنوبية من شركة جلياد ساينسز الأمريكية أن تزودها بما يكفي من دواء مضاد للفيروسات الخاص بها ريمديسفير لعلاج أكثر من 5000 مريض كوفيد 19 استعدادا لموجة ثانية محتملة من الوباء وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

ووفقا للتقرير هناك طلب مرتفع على ريمديسفير ولكن هناك مخاوف بشأن توفره بعد أن خصصت جلياد جميع إمداداتها تقريبًا للولايات المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

وقالت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن لديها 33 مريضا يعانون من مرض حاد مؤهلون للحصول على الدواء عن طريق الوريد مما ساعد على تقصير أوقات الشفاء في المستشفى في تجربة سريرية.

في رسالة أُرسلت إلى جلياد في 3 يونيو ، طلبت كوريا الجنوبية جرعات لـ 360 مريضًا في حاجة ماسة إلى الدواء ، ولديهم ما يكفي للاستعداد لـ 5000 مريض إضافي في حالة حدوث موجة ثانية من العدوى و حددت الوثيقة ست قوارير لكل مريض.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) أنها قدرت تقريبًا عدد المرضى الذين قد يصابون بأمراض شديدة بناءً على تجربتها مع فيروس كورونا حتى الآن ، لكن الاحتياجات يمكن أن تتغير .

تكافح كوريا الجنوبية تفشي فيروسات التاجية الجديدة ولكن بثبات ، حيث تم الإبلاغ عن 63 حالة جديدة حتى يوم الثلاثاء ، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 13،244 حالة مع 283 حالة وفاة.

 

 


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