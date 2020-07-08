فوائد تناول التين على صحة جسمك ومناعتك

نهير عبد النبى

يحتوى التين على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ومن أبرز الفيتامينات الموجودة بالتين"فيتامين أ، مواد مضادة للأكسدة،أحماض دهنية، أوميجا 3"، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن فوائد التين هى:

1:يحتوى التين على كمية كبيرة من الفيتامينات والبوتاسيوم الذى يعمل على تقليل نسبة الأنسولين فى الجسم والحد من مضاعفات مرض السكر على المرضى.

2:نظرا لاحتواء التين على كمية كبيرة من الفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من حصوات المرارة .

3:يحتوى التين على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيزصحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى كما انه يخفف من الم التهاب الحلق .

4:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من خطر الاصابة باضطرابات المعدة والامساك والالم.

5:يحتوى التين على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

6:تناول التين يعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والالتهابات.

7:يساعد التين على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الالتهابات والاحمرار .

8:يعتبر التين من أبرز أنواع الفواكه التى تحد من ظهور علامات التجاعيد على البشرة.

9:يحتوى التين على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

10:يساعد فى شفاء الجروح والالتهابات على البشرة.

11:يحتوى التين على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

12:يساعد التين فى علاج الضعف الجنسى .