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صحفيون برازيليون يخضعون للحجر الصحى بعد مقابلة مع الرئيس البرازيلى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:06 م
صحفيون برازيليون يخضعون للحجر الصحى بعد مقابلة مع الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو
كتب أحمد عرفة

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وضعت قنوات تليفزيون برازيلية صحفييها قيد الحجر الصحي بعد مقابلة مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكرت قنوات "سي إن إن البرازيل" و"ريكورد تي في" وتليفزيون EBC الحكومي أنها عزلت صحفييها في أعقاب المقابلة وقالت بعض القنوات إنها لن تسمح لمراسليها بالعودة إلى العمل إلا بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس البرازيلي أعلن من قصر الرئاسة يوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا ولم يلتزم بعض الصحفيين بالتباعد المطلوب أثناء المقابلة الصحفية معه، كما نزع بولسونارو كمامته أثناء المقابلة وأعلن عدد من الصحفيين على إثر ذلك أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد بولسونارو.


البرازيل

الرئيس البرازيلي

كورونا

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فيروس كورونا

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