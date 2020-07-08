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رفع إشغالات متنوعة من أمام المحلات في حملة مسائية ببني سويف

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:01 ص
رفع إشغالات متنوعة من أمام المحلات في حملة مسائية ببني سويف رفع إشغالات متنوعة من أمام المحلات
بني سويف أيمن لطفي

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رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف الإشغالات المتنوعة من أمام المحلات بمناطق مختلفة مساء أمس الثلاثاء، وذلك تنفيذ لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في إطار قرارات مجلس الوزراء بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي.

وأشار بيان إلى أن الحملة التي قادها  اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف  بمشاركة نائبيه   علي يوسف و عبد الحي سيد، ومساعده محمد رياض، ورؤساء المناطق وفني الأشغال ومسئول رخص المحلات، أسفرت عن رفع  إشغالات طريق  من أمام 3 محلات  علاوة على إشغال آخر  بالمهد، بمدينة بني سويف العاصمة، وتم رفع كل الإشغالات وتحميلها علي سيارات الحملة للتحفظ عليها بالمخازن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل  الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية  حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق لضبطها ومراقبة محطات الوقود وضبط المبانى المخالفة وإيقاف ها وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية ، فضلا عن منع إقامة الأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.

 

 

 

 

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