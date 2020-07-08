رئيس جمعية حماية الحيوان: لا يجوز شراء أو بيع الكلاب

كتب أحمد عرفة

قالت حنان دعبس رئيس جمعية حماية الحيوان، أن هناك ظاهرة كثيرة تمثل تعذيبا للحيوانات، مشيرة إلى أن وقائع تعذيب الحيوانات الأليفة منتشرة بشكل كبير وتتطلب مواقف قوية ضدها.



وأضافت رئيس جمعية حماية الحيوان، فى تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه مثلما نتحدث عن حماية حقوق الإنسان لابد من الحديث حول حقوق الحيوانات ومواجهة تعذيبها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى قانون لحماية الحيوان، ويوجد مادة واحدة فى قانون العقوبات تطالب بضرورة عدم إيذاء الحيوانات.



ولفتت رئيس جمعية حماية الحيوان، إلى أن هناك كثيرين يعذبون الحيوانات الأليفة سواء القطط أو الكلاب أو الحمير أو الحصان، لافتة إلى أنه لا يجوز شراء أو بيع الكلاب لأنها ليست سلعة.



وفى وقت سابق، أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن حزمة إجراءات تنفيذية وقائية للحيوانات، خاصة حديقة الجيزة و7حدائق حيوان فرعية تابعة لها فى محافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية"، لمواجهة العاصفة الترابية التى تشهدها البلاد حاليا، لتلاشى الأضرار التى تؤثر على سلبا الحيوانات وتؤدى إلى نفوقها كإجراء احترازى.