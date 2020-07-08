اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جمعية حماية الحيوان: لا يجوز شراء أو بيع الكلاب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:52 م
رئيس جمعية حماية الحيوان: لا يجوز شراء أو بيع الكلاب الكلاب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حنان دعبس رئيس جمعية حماية الحيوان، أن هناك ظاهرة كثيرة تمثل تعذيبا للحيوانات، مشيرة إلى أن وقائع تعذيب الحيوانات الأليفة منتشرة بشكل كبير وتتطلب مواقف قوية ضدها.


وأضافت رئيس جمعية حماية الحيوان، فى تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه مثلما نتحدث عن حماية حقوق الإنسان لابد من الحديث حول حقوق الحيوانات ومواجهة تعذيبها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى قانون لحماية الحيوان، ويوجد مادة واحدة فى قانون العقوبات تطالب بضرورة عدم إيذاء الحيوانات.

ولفتت رئيس جمعية حماية الحيوان، إلى أن هناك كثيرين يعذبون الحيوانات الأليفة سواء القطط أو الكلاب أو الحمير أو الحصان، لافتة إلى أنه لا يجوز شراء أو بيع الكلاب لأنها ليست سلعة.

وفى وقت سابق، أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن حزمة إجراءات تنفيذية وقائية للحيوانات، خاصة حديقة الجيزة و7حدائق حيوان فرعية تابعة لها فى محافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية"، لمواجهة العاصفة الترابية التى تشهدها البلاد حاليا، لتلاشى الأضرار التى تؤثر على سلبا الحيوانات وتؤدى إلى نفوقها كإجراء احترازى.


حمايه الحيوان

الحيوانات

حنان دعبس

الكلاب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:08 م

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولى لمعامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:51 ص

مؤيدو حقوق الحيوان بإسبانيا يحتجون على سباقات الثيران

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص

دراسة أمريكية:كورونا يمكنه العيش لمدة 4 أيام على جلود الحيوانات خاصة الخنزير

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة