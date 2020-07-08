اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:38 م
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دش الماء البارد يخلصك من أعراض القلق ويحسن الدورة الدموية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:00 ص
دش الماء البارد يخلصك من أعراض القلق ويحسن الدورة الدموية الاستحمام
كتبت هند عادل

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قد يكون اخذ حمام بارد خيار جيد للتخلص من أوجاع العضلات أو المساعدة على الاستيقاظ في بداية اليوم، بالإضافة إلى ذلك ، هناك نقاش حول دوره في علاج القلق عند استخدامه كعلاج مائي وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

القلق حالة صحية نفسية تسبب مخاوف مفرطة على الرغم من أن القلق والتوتر العرضي هما اعراض لضغوط الحياة، إلا أن اضطرابات القلق يمكن أن تتداخل مع الأنشطة اليومية ، مما يجعل من الصعب أحيانًا المشاركة في العمل والأنشطة الاجتماعية.

يمكن علاج القلق المزمن بعدد من الطرق المختلفة من قبل أخصائي الصحة العقلية، في بعض الأحيان، قد تساعد العلاجات التكميلية أيضًا تعتبر الحمامات الباردة مكملة.

في حين أن الاستحمام البارد يمكن أن يساعد نظريًا في تقليل أعراض القلق ، إلا أنه يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لإثبات أن الماء البارد علاج فعال للقلق حققت بعض الدراسات في العلاج المائي في علاج حالات الصحة العقلية الأخرى ، والتي قد توحي بفوائد مماثلة لإدارة القلق، ووفقا للخبراء تتضمن جلسة علاج القلق المائية من جلسات من 2 إلى 3 دقائق من حمامات المياه الباردة عند (20 درجة مئوية) ، مرة إلى مرتين في اليوم.

غالبًا ما يؤدي القلق إلى زيادة معدل ضربات القلب فيما يؤدى العلاج المائي البارد الى تخفيض معدل ضربات القلب بنسبة تصل إلى 15 % .

ووفقا للتقرير الاستحمام بالماء البارد المنتظم يمكن أن يعزز جهاز المناعة ، ولا ينجم القلق بالضرورة عن انخفاض وظائف المناعة في حد ذاتها ، ولكنه مرتبط بزيادة الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأمراض المتكررة.

كما يساعد حمام الماء البارد في تحسين الدورة الدموية عندما تبرد درجة حرارة الجسم ، يتم تحريك الدم الطازج.قد يسبب القلق زيادة في ضغط الدم ، لذلك من الناحية النظرية ، قد يساعد الاستحمام البارد في خفضه.

الطريقة الأخرى التي قد تعمل بها الدشات الباردة هي زيادة الإندورفين ، أو هرمونات الشعور بالرضا في الدماغ  يمكن أن يخفف الإندورفين من أعراض الاكتئاب والقلق قد يقلل الماء البارد أيضًا من الكورتيزول ، وهو هرمون يسبب الإجهاد.

من المعروف أن الرياضيين يستخدمون حمامات الجليد للمساعدة في تقليل الالتهاب الذي قد يؤدي إلى وجع العضلات بعد التمرين المكثف.

 

نصائح أخرى لتخفيف القلق
 

في حين أن الاستحمام البارد قد يساعد في تخفيف أعراض القلق ، إلا أن هذا ليس العلاج المنزلي الوحيد الذي يمكن تجربته هناك علاجات منزليه أخرى وهى:

اتمرن بانتظام: يمكن أن يساعد التمرين اليومي في تحسين مزاجك وزيادة الإندورفين وتقليل التوتر.

اعتماد التأمل وتقنيات الذهن الأخرى: القلق المفرط هو أحد الأعراض المميزة للقلق. من خلال ممارسة التأمل والتنفس العميق والصور البصرية يوميًا ، قد تتمكن من تخفيف أعراض القلق.

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة: قد تقلل الفواكه والحبوب الكاملة والخضروات والأسماك الدهنية من الالتهاب في الجسم مع تحسين المزاج بشكل عام.

قلل من تناول الكافيين: تناول الكثير من الكافيين خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القلق ويؤدي إلى الأرق ليلا.


القلق

علاج القلق

طرق علاج القلق

فوائد الاستحمام بالماء البارد

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