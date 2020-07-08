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ترامب يرحب بنظيره المكسيكي.. ويؤكد: نتعاون فى مكافحة تهريب المخدرات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:25 م
ترامب يرحب بنظيره المكسيكي.. ويؤكد: نتعاون فى مكافحة تهريب المخدرات
كتبت: نهال أبو السعود

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر عقدة بالبيت الأبيض بنظيره المكسيكي ‏أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مشيرا إلى انهما سيوقعان اعلانا مشتركا.‏

وقال دونالد ترامب في كلمته منذ قليل إنه يعمل على تعزيز التعاون مع المكسيك في مختلف ‏المجالات وفى مقدمتها وقف تهريب المخدرات والاتجار بالبشر عبر الحدود، ودعا نظيره ‏المكسيكي الي حفل عشاء.

ستشمل زيارة لوبيز أوبرادور ولقاءه مع ترامب اجتماعًا ثنائيًا يليه توقيع إعلان مشترك ‏وعشاء عمل، وفي المساء سيدلون ببيان مشترك.

تعد USMCA وهي اتفاقية تجارة حرة في أمريكا الشمالية أحد الإنجازات الرئيسية لترامب، وقع على الصفقة التجارية في يناير أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

يذكر ان لوبيز أوبرادور هو ثاني زعيم عالمي يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ اغلاقات كورونا، حيث التقى ترامب مع الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض الشهر الماضي.

 

 


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

دونالد ترامب

الرئيس المكسيكى

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