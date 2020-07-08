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الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:47 م
الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل إلى 28.1 % ليسجل بذلك أعلى مؤشر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضى.
 
وقالت وزارة الصحة إن هناك ثبات فى معدل الوفيات حيث بلغ معدل الوفيات 4.5 % مضيفة أن مصر حتى الآن سجلت 3489 حالة وفاة بينما بلغ إجمالى الإصابات بكورونا إلى الآن 77279 حالة.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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