إصابة وزير دولة فى غانا بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات في جمهورية غانا ، إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعوديه، قال وزير الإعلام كوجو أوبونج نكروماه، في تصريحات صحفية، إن نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لـ "مافو" جاءت إيجابية.

ولفت النظر إلى أن حالة الوزير مافو مستقرة، وأنه يخضع لحجر صحي في منزله.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعدما تبين إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بالفيروس.