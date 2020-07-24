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مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:00 ص
مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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يواصل مجلس الدولة اليوم الجمعة نظر الطعون المقدمة علي بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بناء علي الايام المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات" جلسة خاصة أمس الخميس، لنظر 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وتنوعت الدعاوى ما بين طعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
 
وقضت المحكمة بالفصل في 31 طعنا، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنا، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه. 
 
وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذى تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية . 
 
وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار منها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .
 

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