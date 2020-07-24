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لقاء مشبوه.. وزير خارجية قطر يلتقى السراج فى تركيا

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:44 ص
لقاء مشبوه.. وزير خارجية قطر يلتقى السراج فى تركيا السراج
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الخميس، مع وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى فى العاصمة التركية أنقرة، وذلك لبحث التصعيد العسكري فى الأراضى الليبية، ومحاولة الحصول علي دعم فى ظل ما تعانيه حكومة الوفاق من عزلة دولية.

 

ووصل السراج وعدد من المسؤولين فى حكومة الوفاق إلى العاصمة التركية أنقرة فى زيارة مفاجئة إلى البلاد، وذلك وسط عزلة دبلوماسيةوسياسية تعانى منها حكومة الوفاق والنظام التركى والفطرة.

 

وتتهم أطراف إقليمية ودولية قطر بدعم الجماعات المتطرفة فى الأراضى الليبية وتوفير الدعم المالى والسياسي والإعلامي لتنظيمات إرهابية ومرتزقة يتم نقلهم برحلات جوية مدنية عبر طائرات تتبع شخصيات تدعمها قطر وأبرزها الارهابى عبد الحكيم بلحاج أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة.

 

وتشكل تركيا وقطر وحكومة الوفاق مثلث الشر فى ليبيا الذى يتولى عملية الارهابيين المطلوبين دولياً ونقل عدد من المرتزقة السوريين من مدينة إدلب السورية إلى مدينتى مصراتة وطرابلس، وهو ما يهدد بتعقيد المشهد الليبي وتحويل السيناريو الراهن في ليبيا إلى السيناريو السوري.

 


فايز السراج

قطر

تمويل الارهاب

الحرب في ليبيا

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