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حبس المتهمين بقتل شهيد الغدر بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:32 ص
حبس المتهمين بقتل شهيد الغدر بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات محمد أبو زيد القتيل وشقيقاته
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم ول شبرا الخيمة، في القبض على المتهمين بقتل شهيد الغدر بشبرا الخيمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان شاب 26 عاما لقى مصرعه، على يد عاطلين قاما بتمزيقه بالسنج فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، عقابا له لمشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمين المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 26 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد انتقل فريق من البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع"، حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

ورجحت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمان وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.


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