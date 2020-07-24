وكتب الرئيس الموريتاني في برقية التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بثتها الاذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس "يطيب لي أن أعبر لسموكم ، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى المريخ، عن مشاعر فخرنا واعتزازنا، بهذا الانجاز العلمي والتقني الكبير.. لقد أطلقتم، بقيادتكم الرشيدة، الطاقات الإبداعية للشعب الإماراتي الشقيق، فضرب أروع الأمثلة في الابتكار والتطور والازدهار".



وأضاف "إن الرسالة التي يبعث بها هذا النجاح الكبير، إلى كافة الشعوب، هي أن فارق التقدم بين الدول لا يعود إلا إلى الفارق في قوة الإرادة وفي الحكامة الرشيدة والإقبال على العلم والمعرفة.



وفي تهنئته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كتب الرئيس الغزواني: عطفا على تهنئتنا لسموكم هاتفيا، إبان التحضير لإطلاق مسبار الأمل، على النجاحات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات الشقيقة في مختلف المجالات العلمية والتنموية، يطيب لي أن أعبر لكم، اليوم، وقد نجح إطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى المريخ عن مشاعر الفخر والاعتزاز، بهذا الانجاز العلمي والتقني الكبير.