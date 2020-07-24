اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الآلاف يشيعون جثمان " الشهاوى " منددين بالإرهاب والمحافظ ينعى الشهيد

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:28 ص
الآلاف يشيعون جثمان " الشهاوى " منددين بالإرهاب والمحافظ ينعى الشهيد الآلاف يشيعون جثمان " الشهاوي "
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مشهد جنائزي مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، جثمان الشهيد رقيب أول " عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي "، والذي استشهد بشمال سيناء.

وتقدم المشيعين اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، رافقهما العميد محمد شبل، والعميد احمد نصار، والعقيد جمال السبعاوي، بمكتب المستشار العسكري بكفر الشيخ، والعميد أسامة محمد علي، والسيد شنكار، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد محمد عبد الوهاب، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم شاكر على، نائب مأمور مركز شرطة دسوق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، فى جنازة عسكرية مهيبة، بعد أداء صلاة الجنازة.

وردد المشيعون عدد من الهتافات " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "، كما ندد المشيعون بالإرهاب، وأكدت زوجة الشهيد خلال تشييع جثمانه، أنها فخورة بزوجها الذي استشهد في سبيل وطنه، تاركاً ولدين صغيرين، مشيرة إلى أنها في استعداد تقديمها فداء لمصر.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد رقيب أول " عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي " مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال الشرطة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلاً: إن هذا العمل الإرهابى لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبها وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر.

23d304f5-aa2b-4360-a2b6-381bfcdfd2c1
 
 
 
111057713_1428910807282623_5283647889113532088_n
 
 
 
 
 
 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظة

كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اللواء محمد الشهاوى: حرب أكتوبر كسرت ذراع إسرائيل المتمثل فى القوات الجوية

الأحد، 03 مايو 2020 01:49 م

اللواء محمد الشهاوى: عيد تحرير سيناء احتفال بالعزة والحفاظ على الأرض والعرض

السبت، 25 أبريل 2020 11:10 م

مصادر: رحمى محافظاً للغربية والشهاوى للمنوفية وشعيب لمطروح

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 10:39 ص

فيديو.. القصة الكاملة لرفض مطعم شهير بدمياط بيع كيس فول بـ3 جنيهات لمواطن.. الشهاوى: أحرجونى أمام الناس.. ويوميتى 50 جنيها.. ويؤكد: "مش عاوز حاجة منهم.. كنت بطلب على قدى مش بطلب صدقة ولا إحسان"

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 04:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة