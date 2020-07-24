اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمين عام الأمم المتحدة يؤكد لـ"عون" تضامن المنظمة الأممية مع لبنان

الجمعة، 24 يوليه 2020 06:01 ص
أمين عام الأمم المتحدة يؤكد لـ"عون" تضامن المنظمة الأممية مع لبنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تضامن المنظمة الأممية مع لبنان في ظل الظروف التي يمر بها، ودعم كل ما من شأنه تحقيق التعافي للبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع في لبنان.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها – أن عون أعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤكدا العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، في حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.


الأمم المتحدة

لبنان

ميشال عون

الأزمة اللبنانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة