كوكتيل أجسام مضادة يُظهر قدرة على تحييد فيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشف فريق بحثي بقيادة علماء المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية أيضًا أن الجمع بين اثنين من الأجسام المضادة قد يمنع الفيروس من تطوير المقاومة ويحيده ويقلل من تأثيره، وطور الباحثون طريقة لعزل الأجسام المضادة وفحصها بحثًا عن القدرة على تحييد فيروس كورونا، حيث كان الأمر قد يستغرق سنوات لعزل وتطوير الأجسام المضادة كعلاجات، لكن العلماء اعتمدوا على التطورات التكنولوجية الحديثة لتسريع العملية.

وبحسب موقع "medical news today" استغرق الباحثون 35 يومًا فقط لعزل 70 من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تحيد فيروس كورونا من عينات دم زوجين أصيبوا بكورونا في ووهان بالصين.

في يناير الماضي، سافر الزوجان إلى تورنتو، كندا، وطوروا ما كان من أقدم الحالات المؤكدة لكوفيد 19 في أمريكا الشمالية.

ويتم إنتاج كل جسم مضاد أحادي النسيلة بواسطة خط مختلف من خلايا الذاكرة B - نوع من الخلايا المناعية "تتذكر" تسلسل بروتين معين للفيروس.أبلغ الباحثون عن عملهم في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة Nature Medicine.

وقد وجد الباحثون أجسامًا مضادة قوية أدت إلى تحييد الفيروس في المختبر وحماية الحيوانات من بعض آثار العدوى.

بعد العمل مع 40 من أكثر الأجسام المضادة فعالية، أجرى الباحثون مجموعة ثانية من الدراسات الموصوفة في ورقة مقبولة الآن للنشر في Nature.

في هذه ، قاموا بتضييق المجال إلى العديد من الأجسام المضادة التي تستهدف جزءًا من المسامير المميزة للفيروس التاجي التي تسمح لها بغزو الخلايا المضيفة.

يمكن للجسم المضاد الذي يحجب مجال ربط المستقبلات أن يمنع الفيروس من دخول الخلايا والتكاثر.

يمكن إنتاج هذا الجسم المضاد بكميات كبيرة وحقنه في المرضى كعلاج وبدلاً من ذلك ، يمكن للقاح أن يثير جهاز المناعة لإنتاج نفس الجسم المضاد لنفسه، مما يوفر الحماية من العدوى في المستقبل.





ووجدوا أن الجسمين المضادين معًا وبشكل منفصل ، يحميان الفئران من أسوأ تأثيرات عدوى كورونا، ولاحظ الباحثون أنه مقارنة بالحيوانات غير المعالجة، أظهرت هذه الفئران فقدانًا أقل للوزن، وأنتجت عدوى أقل من الفيروس، ولديها التهاب أقل في الرئة.

وأخيرًا ، أوضح الباحثون أن إما COV2-2196 أو أي جسم مضاد معادل، المسمى COV2-2381 ، يحمي قرود المكاك من الإصابة بفيروس كورونا.

التجارب السريرية



من المهم ملاحظة أن هذه الأجسام المضادة لم يتم اختبارها بعد على البشر وبفضل تقنيتهم ​​المبسطة حديثًا لتحديد أقوى الأجسام المضادة المحايدة، تمكن العلماء من مشاركة اكتشافهم مع الشركات المصنعة في غضون أسابيع.

في يونيو 2020 ، وقعت شركة الأدوية AstraZeneca صفقة مع فاندربيلت لتطوير اثنين من الأجسام المضادة لتحييد الفيروسات التاجية لمنع وعلاج COVID-19.

أبرمت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية مقرها في ناشفيل تسمى IDBiologics صفقة مماثلة مع الجامعة لوضع بعض الأجسام المضادة الأخرى من خلال التجارب السريرية.

تخطط الشركتان لإجراء تجارب سريرية هذا الصيف.