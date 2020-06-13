اليوم السابع
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كل ما تحتاج لمعرفته عن علاج الأجسام المضادة "وحيدة النسيلة"

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 ص
كل ما تحتاج لمعرفته عن علاج الأجسام المضادة "وحيدة النسيلة" اختبار الأجسام المضادة
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من استمرار تفشى فيروس كورونا وإصابة ما يصل إلى 7.5 مليون شخص على مستوى العالم، إلا أنه لسوء الحظ ، لم يتم العثور على لقاح أو علاج لهذا الفيروس المميت ، على الرغم من جهود العلماء والأطباء.
ولكن على الرغم من ذلك  يقول باحثون وفقا لموقع " thehealthsite"،  إن بصيص أمل جديد في علاج عدوى COVID-19 قد يكون قريبا، حيث يعتقدون أن العلاج بالأجسام المضادة قد يكون خيارًا علاجيًا محتملاً لهذه العدوى الفتاكة. 

ما هو هذا العلاج الجديد حول العلاج؟

يقوم العلماء بتجربة العديد من خيارات العلاج لعدوى COVID-19، وأحد الأساليب الشائعة هو إعادة استخدام الأدوية الموجودة، ففي الآونة الأخيرة ، جرب الباحثون علاج بلازما الدم باستخدام الدم الغني بالأجسام المضادة من المرضى الذين تم شفاؤهم.

تظهر الأدلة الأولية بعض النجاح أيضًا. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، يستكشف الباحثون خيارًا علاجيًا، آخر للفيروس التاجي الجديد، وهو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

 
وأطلقت شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly and Company تجارب بشرية على هذه الأجسام المضادة ، وقد يكون عقار COVID-19 الجديد جاهزًا للاستخدام في وقت مبكر من شهر سبتمبر من هذا العام.
 
 الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي أجسام مضادة يمكن عزلها بسهولة وإنتاجها بكميات كبيرة، وحتى الآن ، تم استخدامها لعلاج الإيبولا والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي من بين أمور أخرى. 
 
ويرى العلماء أن الأدوية التي تعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المصممة لـ COVID-19 يمكن أن تكون أكثر فعالية من الخيارات الأخرى المعاد تعيينها قيد التجربة الآن.
 
 
وفقًا لكبير المسؤولين العلميين في Eli Lilly and Company ، فإن هذا العلاج بالأجسام المضادة لديه القدرة على منع عدوى COVID-19، حيث  تجرِّب شركة الأدوية الأمريكية حاليًا علاجين منفصلين باستخدام أجسام مضادة وحيدة النسيلة دخلت التجارب البشرية، وكلاهما يحجبان البروتين في الفيروس التاجي الجديد الذي يعتمد عليه ، للتسلل إلى الخلايا البشرية والتكاثر. 
 
وبصرف النظر عن هذين ، فإن شركة الأدوية الأمريكية هي Lilly هي أيضًا في منتصف الدراسات قبل السريرية لعلاج الأجسام المضادة الثالثة لعدوى COVID-19، وقد يدخل أيضًا في تجارب بشرية في الأسابيع القادمة، حيث  يعمل هذا الجسم المضاد على جزء مختلف من الفيروس التاجي الجديد،  ومع ذلك ، قد يكون العلاج بأدوية الأجسام المضادة أكثر تكلفة من اللقاح، لأنه يأتي مع كمية كبيرة من البروتينات.

علاجات مضادات أخرى 

بصرف النظر عن Eli Lilly and Company ، هناك عمالقة صيدلانيون آخرون أيضًا في مرحلة التجارب مع العلاج بالأجسام المضادة، حيث تقوم شركة Regeneron Pharmaceuticals التي تصنع الأدوية ومقرها الولايات المتحدة بتجربة الأجسام المضادة لعلاج عدوى COVID-19. 
 
يركز مشروع يسمى العلاج بالأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي (Atac) أيضًا على نهج مماثل، وبموجب هذه المبادرة ، التي تمولها المفوضية الأوروبية ويقودها معهد السويد للأبحاث كارولينسكا ، يتم إخراج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة من بلازما النقاهة.
 

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19

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