بومبيو: القنصلية الصينية فى هيوستن مركزا للتجسس

كتب رامى محيى الدين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القنصلية الصينية في هيوستن مركز للتجسس، وندعو الأمم الحرة لمواجهة الاستبداد الصيني الجديد، حسبما أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة العدل فى الولايات المتحدة الأمريكية وجهت اتهاما لمواطنين اثنين من الصين بمحاولة سرقة أبحاث تتعلق بتطوير لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحت وزارة العدل فى الولايات المتحدة، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن المتهمَين الصينيين حاولا قرصنة مئات الشركات داخل الأراضى الأمريكية وخارجها.

وقال مساعد المدعى العام الأمريكى "جون ديمرز" فى مؤتمر صحفى إن "لى شياويو"، 34 سنة، و"دونج جياشي"، 33 سنة، يُعتقد أنهما فى الصين فى الوقت الحالى وقد عملا فى بعض الحالات لمصلحتهما الخاصة وأحياناً أخرى لصالح وزارة الأمن فى الصين.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن المتهمين كانا زميلين فى كلية للهندسة الكهربائية بمدينة تشنجدو، جنوب غربى الصين، وشاركا فى عمليات قرصنة إليكترونية خلال السنوات العشر الماضية.