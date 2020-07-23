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إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

الخميس، 23 يوليه 2020 08:02 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة حادث - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص فى حادثى تصادم بطريق الضبعة، التابعة لدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة. وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة، وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون. 

كما أصيب 4 أشخاص فى حادث سيارتين ملاكى بطريق الضبعة دائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين  الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحوادث من مركز شرطة وادى النطرون، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون. وكذلك أصيب 18 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.


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