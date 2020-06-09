اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:59 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور فيليب مترى عبدالله جرجس استشارى طب الأنف والأذن والحنجرة، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور هشام عبد الحميد أخصائى طب الأطفال بمستشفي حلوان العام، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 55 طبيبا، مشيرا إلى أنه وفاة الدكتور سيد نادى كامل أخصائى الحميات المنيا، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 54 طبيبا، بعد إعلان وفاة 8 أطباء، أمس الإثنين، هم: الدكتور فايق فخرى، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى من شباب أطباء منوف، والدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات  بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها.
 
كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا، والذي توفي في مستشفي عزل إسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، الدكتور محمد حسن قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب بنقابة الاقصر وأيضاً بالنقابة العامة للاطباء، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 
102412956_3132889846732402_7141730256644263508_n
 

101946283_3132895503398503_463405852522187998_n
 

 


نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة