وأضاف البيان "لا يزال الوضع صعبا في الأراضي التي تحتلها القوات الأمريكية في منطقة التنف وفي ما وراء نهر الفرات (الضفة الشرقية للفرات)، والذي يتفاقم بسبب فيروس كورونا المستجد".

وتابع "أن المشاكل الإنسانية في مخيم الركبان للاجئين مستمرة، حيث يواصل المسلحون الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة احتجاز المدنيين السوريين قسرا"، مشيرا إلى أن الافتقار إلى رعاية طبية مؤهلة ومعدات الحماية الفردية والفحوصات في ظروف الكثافة العالية للاجئين يمكن أن يؤدي إلى تفشي حاد للإصابات بفيروس كورونا.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، في وقت سابق، أن بلادها تنطلق من حقيقة أن الوضع الصعب في مخيم الركبان سيتم حله بعد إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني في جنوب سوريا.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه وفقا للأمم المتحدة أكثر من 50 ألف لاجيء، تم إنشاؤه عام 2014 في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية.