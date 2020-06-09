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مفوض شرطة نيويورك السابق: معدلات الجريمة ستزداد عند إدارة "الديمقراطيون" مدنكم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:56 م
مفوض شرطة نيويورك السابق: معدلات الجريمة ستزداد عند إدارة "الديمقراطيون" مدنكم بيرنارد كيريك مفوض شرطة نيويورك السابق
كتب هيثم سلامة

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أكد بيرنارد كيريك، مفوض شرطة نيويورك السابق، أن أعمال التخريب والنهب التى شهدتها العديد من المدن الأمريكية خلال المظاهرات المطالبة بالقصاص والعدالة من قتلة الشاب الأمريكي جورج فلويد، ستتواصل فى حال إدارة "الديمقراطيون" البلاد، موضحا أنه ستزداد معدلات الجريمة.

وكتب بيرنارد كيريك عبر حسابه بموقع تويتر: "فى مرحلة ما ستستيقظ أمريكا، هذا ما يحدث عندما يدير الديمقراطيون مدنكم. أعلى معدلات الجرائم العنيفة والقتل".

 

وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات شديدة على مقتل الأمريكى جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس فى الولايات المتحدة، وقد صاحب ذلك دعوات لإزالة تماثيل شخصيات تاريخية عنصرية، مع احتجاجات مماثلة تجرى الآن خارج أمريكا تعبر عن المخاوف واسعة النطاق حول دور الفن العام فى العنصرية.

وفي بريستول بإنجلترا، بعد ظهر يوم الأحد الماضى، نجح متظاهرون في إزاحة نصب تذكارى لإدوارد كولستون وهو تاجر عبيد في القرن السابع عشر نقلت شركته 100.000 من العبيد في غرب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى، وبعد إسقاط التمثال الذي أقيم فى عام 1895، ألقى به المتظاهرون في نهر آفون القريب.


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