مفوض شرطة نيويورك السابق: معدلات الجريمة ستزداد عند إدارة "الديمقراطيون" مدنكم

أكد بيرنارد كيريك، مفوض شرطة نيويورك السابق، أن أعمال التخريب والنهب التى شهدتها العديد من المدن الأمريكية خلال المظاهرات المطالبة بالقصاص والعدالة من قتلة الشاب الأمريكي جورج فلويد، ستتواصل فى حال إدارة "الديمقراطيون" البلاد، موضحا أنه ستزداد معدلات الجريمة.

وكتب بيرنارد كيريك عبر حسابه بموقع تويتر: "فى مرحلة ما ستستيقظ أمريكا، هذا ما يحدث عندما يدير الديمقراطيون مدنكم. أعلى معدلات الجرائم العنيفة والقتل".

At some point America will wake up. This is what happens when Democrats run your cities. Highest violent crime and murder rates. pic.twitter.com/BxueZ5IFhS