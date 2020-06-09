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مصرع 3 وإصابة 2 بطلقات نارية فى مشاجرة بالبلينا سوهاج

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:23 م
مصرع 3 وإصابة 2 بطلقات نارية فى مشاجرة بالبلينا سوهاج مصرع - ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية زرابى برخيل دائرة المركز، وتم نقل الجثامين  لمستشفى البلينا المركزى ونقل المصابين لتلقى العلاج بذات المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتلى ومصابين بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة وتم الدفع بالقوات للسيطرة على الوضع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث البلينا والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية زرابى برخيل دائرة المركز بين عدد من الأشخاص نتج عن إطلاق الأعيرة النارية وفاة كلا من خلف. ع . ح 56 سنة وعزام . ف . ع 22 سنة ومازن صابر . ع . 17 سنة عقب إصاباتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم وتم نقلهم مشرحة مستشفى البلينا المركزى.

كما نتج عن المشاجرة أيضا إصابة طاهر . ع . أ . ح 26 سنة بطلق نارى بالظهر ومحمد . ح . م . ح 55 سنة مصاب بطلق نارى بالركبة اليسرى تم نقلهم لمستشفى البلينا المركزى وجار تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بالقوات للمكان المشاجرة وتمت السيطرة عليها وجار تحرير محضرا بالواقعة وتكليف إدارة البحث للتحرى فى الواقعة وملابساتها وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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